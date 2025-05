"Konnte es nicht glauben": Barca-Star feuert gegen Flick-Vorgänger

Der FC Barcelona peilt bei Inter Mailand (Dienstag, ab 21 Uhr im LIVETICKER ) den Einzug ins Champions-League-Finale an - und die ganze Welt blickt vor allem auf Top-Juwel Lamine Yamal. Der Top-Scorer in der Königsklasse ist allerdings dessen Pendant auf der linken Seite, Raphinha. Der Brasilianer blüht unter Hansi Flick auf - und rechnet nun mit Ex-Coach Xavi Hernandez schonungslos ab.

Raphinha erinnert an Bank-Ausraster: „Konnte es nicht glauben“

Bestens in Erinnerung ist ihm vor allem eine Szene, in der er sich besonders ungerecht behandelt geführt hatte und regelrecht vor Ärger platzte. „Es gibt ein ikonisches Video, in dem ich explodiere, als ich auf die Bank kam und gegen einen Sitz schlug. Ich glaube, das war im Spiel gegen Manchester United, wo ich sehr gut gespielt habe, ein Tor geschossen und einen Assist gegeben habe. Es stand 2:2 und er nahm mich vom Platz. Ich hatte auch gerade eine sehr klare Chance herausgespielt, sehr gut gespielt. Und der erste Wechsel war ich. Als ich das sah, konnte ich es nicht glauben“, erinnert er sich an die denkwürdige Szene.