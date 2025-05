Medien: Überraschende Real-Wende um Alonso

Xabi Alonso soll früher als erwartet bei Real Madrid die Zügel übernehmen. Aber will er das überhaupt - oder ist es ein Scheitern mit Ansage?

Noch ist der Wechsel von Xabi Alonso zu Real Madrid nicht offiziell , doch schon jetzt gibt es die erste Überraschung: Wie unter anderem die Marca in Spanien berichtet, soll der Noch-Trainer von Bayer Leverkusen die Königlichen schon bei der Klub-WM übernehmen.

Klub-WM könnte für Alonso gleich zum Problem werden

Brisant: Die in Barcelona ansässige Sport wiederum schreibt, dass Alonso auf die Klub-WM gar nicht so erpicht sei.

Die Gründe: Madrid befindet sich in einer sportlichen Krise, muss zahlreiche Verletzte beklagen und zudem diverse Nationalspieler für das Final Four der Nations League abstellen - die dann am Ende einer langen Saison kaum noch Reserven übrig haben könnten.