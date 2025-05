"Real vernichtet nächsten Schiri" - neue Schlammschlacht vor Clásico

Der eigene TV-Sender von Real Madrid nimmt den nächsten Referee ins Visier! Vor dem Liga-Clásico wird gegen den angesetzten Schiedsrichter ausgeteilt - mit falschen Zahlen.

Die Aufregung um den Skandal-Clásico im Copa-Finale und Antonio Rüdigers Ausraster gegen Schiedsrichter Ricardo de Burgos Bengoetxea ist kaum verraucht, da tritt Real Madrid die nächste Schlammschlacht gegen einen Referee los.

Dieses Mal ist Alejandro Hernández Hernández das Ziel der königlichen Schmutzkampagne vor dem Duell mit dem FC Barcelona, die selbst das Real nahestehende Blatt Marca so betitelte: „Real vernichtet den nächsten Schiedsrichter: Jetzt ist Hernández Hernández dran.“

Real Madrid zieht nächste Anti-Schiedsrichter-Kampagne auf

Zur Erinnerung: Das vereinseigene TV hatte vor dem Endspiel in der Copa del Rey Stimmung gegen de Burgos Bengoetxea gemacht, der Referee brach daraufhin in einer PK ob der folgenden Anfeindungen sogar in Tränen aus, im Spiel selbst warf dann der bereits ausgewechselte Rüdiger wegen einer strittigen Entscheidung ein Kühlpack in Richtung des Referees und wollte auf ihn losgehen. Real verlor letztlich mit 2:3.

Am Sonntag (16.15 Uhr im LIVETICKER) steht jetzt in La Liga der Clásico an, mit einem Sieg könnte Real bis auf einen Punkt auf Tabellenführer Barca heranrücken. Genug Brisanz ohnehin schon - und nun kommt wieder Real Madrid TV ins Spiel.

Über vier Minuten lang führe Real dieses Mal aus, warum der Schiedsrichter ein Nachteil für das eigene Team sei. So habe man bei Spielleitung von Hernández Hernández die schlechteste Siegquote unter allen Schiris, die mindestens zehn Real-Spiele gepfiffen haben.

Nur 54 Prozent betrage diese, behauptet Real - das ist aber falsch. „In Wirklichkeit beträgt sie 57 Prozent“, merkt auch die Barca-nahe SPORT an - in der Tat siegte Real in 20 von 35 Partien mit Hernández Hernández an der Pfeife (57,14 Prozent). Was Real Madrid TV ebenso verschweigt: Barcas Siegquote ist mit 56,7 Prozent sogar schlechter als die von Real.

Außerdem habe Real unter Leitung des 42-Jährigen von den letzten sechs Spielen nur zwei gewonnen, gibt Real an - auch das sei falsch, stellt die SPORT klar: Neben den Ligaspielen gegen Getafe (2:0, Dezember 2024) und Celta Vigo (2:1, Oktober 2024) siegte Madrid auch im Halbfinale der Supercopa im Januar 2023 gegen den FC Valencia (5:4 n.E.), davor gab es in der Liga drei weitere Siege mit Hernández Hernández auf dem Feld.

Alles kein Grund für Real Madrid TV, im Rahmen seines Programms nicht anhand vermeintlicher Fehler des Referees darauf hinzuweisen, es handle sich hier um „einen weiteren Schiedsrichter, der Real Madrid mit seinen Entscheidungen auf die schwerwiegendste Art und Weise geschadet hat“ - was die SPORT beißend kommentiert: „Lassen Sie sich eine gute Schlagzeile nicht verderben, selbst wenn Sie zu Halbwahrheiten greifen müssen.“

