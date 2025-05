So wird Alonso Real verändern: "Die Revolution beginnt jetzt!"

Nach einer enttäuschenden Saison ohne Titel erscheint ein Wechsel auf der Trainerposition der so erfolgsverwöhnten Madrilenen überfällig. Trotzdem muss Alonso in extrem große Fußstapfen treten. Ancelotti holte mit Real unter anderem dreimal die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft und zweimal den Pokal.

Alonso? „Hat die Persönlichkeit, um den Verein auf Schultern zu tragen“

Dementsprechend erfreut zeigte sich Alonso bei seiner Vorstellung auch selbst über seine Rückkehr: „Es ist für mich heute zweifellos ein sehr besonderer Tag. Ein Tag, den ich für mein ganzes Leben im Kalender markiert haben werde. Ich bin sehr glücklich, hier sein zu können, in meinem Zuhause.“

Aber nicht nur er selbst ist hocherfreut über seine Rückkehr zu den Königlichen. Der ehemalige Real-Star Jorge Valdano, der zwischen 1984 und 1987 für Madrid spielte und das Team zwischen 1994 und 1996 trainierte, geriet beim TV-Sender Movistar+ ins Schwärmen: „Real Madrid ist jetzt in absolut guten Händen.“

Alonso sei ein „unglaublich guter Trainer und intelligenter Mensch“. Zudem sieht Valdano es als absoluten Vorteil, dass er bereits als Spieler bei Real war: „Xabi Alonso ist ein Mann, der in dem ‚Monster‘ gelebt hat und sein Inneres kennt. Er wird sicher nicht verängstigt von der Aufgabe sein.“

Valdano weiß, wovon er spricht. Er erkannte die Qualitäten von Alonso schon einmal, als er ihn als Generaldirektor bei Real Madrid 2009 von Liverpool zu Real Madrid lockte. In den fünf Jahren als Spieler zählte Alonso anschließend zu den großen Stützen.

Verändert Alonso das Real-System?

Lobende Worte fand auch Aleix Garcia, der in der vergangenen Saison unter Alonso bei Bayer Leverkusen spielte. „Xabi als Trainer zu haben, war etwas Besonderes. Jetzt kommt dieses Abenteuer, das er verdient hat und dem er zu 100 Prozent gewachsen ist“, sagte Garcia der as .

Der Spanier glaubt aber auch fest daran, dass sein ehemaliger Trainer bei Real einiges verändern wird: „Das 5-2-3-System hat für ihn in Leverkusen sehr gut funktioniert. Ich denke, dass er das auch in Madrid spielen lassen könnte, auch wenn man natürlich auch die Spieler für dieses System haben muss.“

Das sieht übrigens auch die spanische Sportzeitung Marca so. In einer Analyse zu den Veränderungen, die Alonso installieren könnte, wird auch dort von einer Umstellung auf 3-4-1-2 gesprochen, also die offensivere Ausrichtung des von Garcia genannten 5-2-3-Systems.