Transfer-News: Fix! Real holt Abwehrjuwel

Real Madrid sichert sich die Dienste eines Abwehrjuwels aus der Premier League. Der 20-Jährige wird langfristig an die Königlichen gebunden.

Wie der Klub mitteilte, unterschrieb das Abwehrjuwel einen Vertrag bis 2030. Da Huijsens Vertrag am 1. Juni 2025 anfängt, ist der Spanier bereits für die Klub-WM (15. Juni - 13. Juli) spielberechtigt.

Mehrere Topklubs wohl an Huijsen interessiert gewesen

Bereits am Freitag hatte Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass der Deal kurz bevorsteht. Die festgeschriebene Ablösesumme liegt bei knapp 60 Millionen Euro.

Das 20 Jahre alte Abwehrjuwel wurde schon seit langer Zeit mit Real in Verbindung gebracht. Es sollen zuletzt auch der FC Liverpool, FC Arsenal und FC Chelsea an ihm interessiert gewesen sein.

Abwehrjuwel stammt aus der Juventus-Jugend

Huijsen ist 1,97m groß und hat in der laufenden Saison 30 Partien in der Premier League absolviert. In denen gelangen ihm drei Treffer sowie eine Vorlage. Zudem sammelte er neun Gelbe Karten. Der 20-Jährige ist für den Preis als bester junger Spieler der Premier League nominiert.