63 Millionen: Real holt Supertalent Mastantuono

Real Madrid macht nach einer enttäuschenden Saison ernst. Der spanische Fußball-Rekordmeister gab am Freitag die Verpflichtung des 17 Jahre alten Supertalents Franco Mastantuono vom Klub-WM-Teilnehmer River Plate bekannt.

Argentinien-Youngster unterschreibt an seinem 18. Geburtstag

Mastantuono, seit wenigen Tagen der jüngste Nationalspieler der argentinischen Länderspielgeschichte, wird einen Sechsjahresvertrag unterschreiben. Wohlgemerkt wird, und zwar erst an seinem 18. Geburtstag am 14. August. Vorher spielt er mit River die Klub-WM in den USA.