Bilbao reagiert auf Vandalismus-Akt um Nico Williams

An einem Wandgemälde der beiden Williams-Brüder in Barakaldo (Ortsteil von Bilbao) war es zu einem Vandalismus-Akt gekommen und das Gesicht von Nico Williams übermalt und durch folgende Botschaft ersetzt worden: „Joan edo geratu, errespetatu galdu duzu“ (Übersetzung: „Ob du gehst oder bleibst, du hast unseren Respekt verloren“).

„Respekt ist der Grundpfeiler“

Nun ist der Verein tätig geworden und hat das ursprüngliche Bild wiederhergestellt. Die Basken präsentierten die neue Version in einem Videobeitrag auf X und übermittelten dabei eine klare Botschaft: „Wir werden unsere Identität und unsere Werte zu jeder Zeit, an jedem Ort und so oft wie nötig verteidigen“, heißt es in dem Post.