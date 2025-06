Barca-Boss spricht! Williams-Transfer rückt näher

Nico Williams möchte zum FC Barcelona. Sportdirektor Deco bestätigt das und erklärt, was die letzte Hürde beim Transfer des spanischen Nationalspielers ist.

„Sowohl Nico (Williams, Anm. d. Red. ) als auch andere Spieler zeigen den Wunsch zu kommen“, sagte Barcas Sportdirektor Deco am Sonntag der Tageszeitung La Vanguardia aus Barcelona. „Wenn die Umstände bei Nico stimmen, werden wir versuchen, ihn zu holen.“

Auf die Nachfrage, was in diesem Fall die „Umstände“ wären, ließ der frühere portugiesische Weltklassespieler durchblicken, dass es nur noch um die Ablöse an Williams’ Klub Athletic Bilbao geht.