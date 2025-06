Geht man so mit einem verdienten Spieler um?

„Ich weiß, dass ich in Barcelona sein werde“

Ter Stegen selbst zeigte sich allerdings optimistisch, auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten von Barca zu stehen: „Ich weiß, dass ich nächste Saison in Barcelona sein werde. Es gibt nichts, worüber man reden muss. Niemand im Verein hat mit mir darüber gesprochen, also mache ich mir keine Sorgen“, sagte Deutschlands Nummer eins auf einer Pressekonferenz vor dem verlorenen Halbfinale in der Nations League gegen Portugal.