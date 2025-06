La Liga: Fix! Barca holt Ter-Stegen-Konkurrent: "Der Beste der Liga"

So habe Garcia, der von seinem bisherigen Verein eiskalt verabschiedet wurde , 146 Paraden in der abgelaufenen LaLiga-Saison gezeigt. Mehr als jeder andere Torhüter. Flick oder andere Verantwortliche des Klubs kamen in der Barca-Mitteilung nicht zu Wort.

Neuer Keeper da - was wird aus ter Stegen?

„Ich weiß, dass diese Entscheidung nicht für jeden leicht zu verstehen sein wird“, hatte der Keeper in einer Nachricht an seine bisherigen Fans erklärt. Er verlange auch gar kein Verständnis für den Schritt: „Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass es eine sehr wohlüberlegte Entscheidung war, bei der ich nicht nur an meine Karriere gedacht habe, sondern auch daran, was das Beste für den Verein, meine Familie und mich ist.“