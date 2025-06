La Liga: Ter-Stegen-Konkurrent eiskalt abserviert

Die spanische Zeitung As sprach von einem „kalten Statement zum Abschied“, was wohl noch ein wenig untertrieben ist. Schließlich ist Garcia schon seit 2016 im Verein, durchlief etliche Jugendmannschaften und war zuletzt einer der wichtigsten Spieler der Profis.

Garcia erwartet kein Verständnis

„Ich habe alles gegeben, was in mir steckte, um der Mannschaft zu helfen, um dieses Wappen mit größtem Engagement zu vertreten und um dem gerecht zu werden, was es bedeutet, dieses Trikot zu tragen”, sagte der 24-Jährige in einer Video-Botschaft.