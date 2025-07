Barca: Deutliches Zeichen in Richtung ter Stegen

Der FC Barcelona verlängert mit Torhüter Wojciech Szczesny. Ein deutliches Zeichen an Marc-André ter Stegen, der kaum noch Beachtung zu finden scheint.

„Der Vertrag kommt nach einer großartigen Saison des Torhüters zustande, nachdem er unerwartet als Ersatz für den langzeitverletzten Marc-André ter Stegen gekommen war”, teilte der Verein am Montagabend in einem offiziellen Statement mit.

Ter Stegen hatte in der vergangenen Saison aufgrund eines Patellasehnenrisses 223 Tage pausieren müssen. Nach 45 verpassten Partien gab der 33-Jährige am 3. Mai sein Comeback. In der Zwischenzeit hütete Szczesny das Tor der Blaugrana.