Eine Hiobsbotschaft zur Unzeit

Marc-André ter Stegen erleidet den nächsten Rückschlag und wird erneut monatelang ausfallen. Selbst sein großer Traum könnte für den deutschen Nationaltorhüter nun in akuter Gefahr sein.

Marc-André ter Stegen war in den vergangenen Wochen und Monaten ohnehin schon schwer gebeutelt. Und jetzt auch noch das: Der nächste monatelange Ausfall. Wie der deutsche Nationaltorhüter am Donnerstag über seine Social-Media-Kanäle mitteilte, wird er sich einer Operation am Rücken unterziehen.