Kroos: "Wollte nur, dass alles gut läuft und sie aufhören"

Nach seinem Karriereende als aktiver Fußballer von Real Madrid wurde Toni Kroos zum Fan seines einstigen Arbeitgebers. Gerade deshalb störte er sich in der letzten Saison sehr daran, dass sein Fehlen immer wieder mit der enttäuschenden Saison der Mannschaft in Verbindung gebracht wurde.

„Und die Stürmer können in Ruhe Spiele entscheiden“

Falsch sei die Erkenntnis allerdings nicht unbedingt gewesen, wie der ehemalige Spielmacher erklärte. Eines sei klar, so Kroos: „Die Position des Mittelfeldspielers ist im modernen Fußball von grundlegender Bedeutung, daran besteht kein Zweifel.“ Nicht nur Real, das in der vergangenen Spielzeit titellos blieb, diene in der jüngeren Fußballgeschichte als ein Beispiel dafür.