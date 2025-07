Legende verlängert mit 40 Jahren

Das Fußballmärchen geht in die Verlängerung. Santi Cazorla hängt noch ein Jahr bei seinem Jugendklub Real Oviedo dran. Das gab der Klub aus Asturien am Samstag bekannt.

Der 40 Jahre alte Mittelfeld-Star hatte im Juni seinen Klub in den Aufstiegsplayoffs 24 Jahre nach dem Abstieg zurück in La Liga geführt .

Der frühere spanische Nationalspieler war vor zwei Jahren mit diesem Ziel in seine Heimat zurückgekehrt und hatte dafür auch auf Gehalt verzichtet. Nun sieht er seine Mission noch nicht vollends als erfüllt an und geht in seine dritte Spielzeit mit Oviedo.