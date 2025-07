Ter Stegen kein Kapitän mehr? Barca-Stars mit klarer Haltung

Hinter der Zukunft von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona stehen viele Fragezeichen. Offiziell ist der Deutsche allerdings noch Kapitän der Katalanen - und das soll aus Sicht zweier Barca-Stars auch so bleiben.

Hinter der Zukunft von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona stehen viele Fragezeichen. Offiziell ist der Deutsche allerdings noch Kapitän der Katalanen - und das soll aus Sicht zweier Barca-Stars auch so bleiben.

„Für mich ist Marc der Kapitän der Mannschaft, so wie er es letzte Saison war. Marc ist ein Weltklassespieler, der immer sein Bestes für den Verein gegeben hat, und deshalb unterstütze ich Marc sehr und soweit ich weiß, auch die Mannschaft“, stellte de Jong nach Barcas klarem 7:3-Testspielsieg gegen den FC Seoul klar.

Ferran Torres stärkt ter Stegen

Auch Teamkollege Torres schlug in eine ähnliche Kerbe: „Ich weiß nicht, ob es eine Abstimmung geben wird oder nicht, wir haben noch nicht darüber gesprochen oder zumindest weiß ich nichts davon, aber Marc wird allein aufgrund seiner Erfahrung und der vielen Jahre, die er schon dabei ist, Kapitän sein.“

Ter Stegen, der 2014 von Borussia Mönchengladbach nach Spanien gewechselt war, spielt in den Planungen von Cheftrainer Hansi Flick beim FC Barcelona keine zentrale Rolle mehr.

Der Torhüter ist offiziell seit Sommer 2024 Kapitän der Mannschaft. Hansi Flick ließ offen , ob der Deutsche auch in der anstehenden Saison Spielführer bleibt.

„Es ist immer das Team, das darüber entscheidet. Das haben wir in der Vergangenheit auch so gemacht. Wir werden sehen. Normalerweise machen wir es in der letzten Woche vor dem Saisonstart“, sagte der 60-Jährige.