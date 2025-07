"Wie ein Stück Vieh": Empörung wegen ter Stegen

Ter Stegen zur Nummer drei degradiert

Verlässt ter Stegen den FC Barcelona?

„Er ist natürlich in der Bredouille. Er will eigentlich gar nicht weg, aber er muss eigentlich gehen, denn ohne Spielpraxis spielt er auch bei der WM nicht. Wobei das irgendwie reinpassen würde in ter Stegens Karriere in der Nationalmannschaft. Deshalb muss er sich Gedanken machen, ob er das fürstliche Gehalt nimmt und dafür nicht spielt oder als Nummer eins zu einem anderen Verein geht.“