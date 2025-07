Was wurde aus Spaniens einstigem Wunderkind?

Jeremias Hunold 16.07.2025 • 20:18 Uhr Als „Baskischer Messi“ gefeiert, entwickelte sich Iker Muniain zu einer Klubikone bei Athletic Bilbao – eine Geschichte von Talent, Treue und einer Karriere voller Höhen und Tiefen.

Iker Muniain, das einstige Wunderkind des spanischen Fußballs, hat seine aktive Karriere beendet und nimmt nun seine erste Trainerrolle in der Heimat bei einem Fünftligisten an. Der Spieler, der schon in seinen ganz jungen Jahren als „baskischer Messi“ gefeiert wurde, hinterlässt eine außergewöhnliche, aber auch nachdenkliche Geschichte – geprägt von Rekorden, großer Loyalität und einer Karriere, die nicht ganz die erhoffte Weltkarriere wurde.

Muniain galt als Ausnahme-Talent. Mit nur 14 Jahren trainierte er bei den Profis von Athletic Bilbao mit – ein klares Zeichen seines Riesentalents. Mit 16 Jahren feierte er sein Pflichtspieldebüt und war damals der jüngste Spieler, der je in der La Liga eingesetzt wurde. Sein erster Treffer? Ein weiterer Rekord: Im Qualifikationsspiel der Europa League gegen Young Boys Bern erzielte der damals 16-Jährige den 1:0-Siegtreffer und wurde damit jüngster Torschütze des Wettbewerbs. (Dieser Rekord wurde später von Romelu Lukaku gebrochen.)

Mit 19 Jahren ein Marktwert von 20 Millionen Euro

Mit 19 Jahren wurde sein Marktwert bereits auf 20 Millionen Euro geschätzt – ein deutliches Zeichen der großen Erwartungen.

Schon damals hieß es in der spanischen Presse: „Er spielt wie ein Erwachsener im Körper eines Jungen.“ Mauricio Pochettino fand damals das lobende Urteil: „Er ist ein besonderer Spieler, der das Stadion in Ekstase versetzen kann.“ Der spanische Fußballjournalismus verlieh ihm den Spitznamen „baskischer Messi“. Vicente del Bosque, damaliger spanischer Nationaltrainer, sah in ihm einen „intelligenten, explosiven Spieler mit viel Raum zum Wachsen“. Doch trotz all dieser Vorschusslorbeeren sollte Muniain nicht die Weltkarriere eines Messi oder Iniesta beschreiten.

Stattdessen blieb er seiner Heimat treu, entwickelte sich bei Athletic Bilbao zu einer echten Klublegende und wurde dort Kapitän – eine Rolle, die er mit Stolz und Führungsqualität ausfüllte. Ernesto Valverde beschrieb ihn so: „Er ist nicht mehr das Kind, das alle bestaunt haben – aber sein Einfluss ist größer denn je.“

Jahrelange Vereinstreue

Für Athletic Bilbao absolvierte Muniain über 560 Spiele, die meisten als Feldspieler jemals. Er erzielte 76 Tore und gab 70 Torvorlagen. Er gewann mit dem Verein Titel, darunter den spanischen Pokal sowie zweimal den spanischen Supercup, und prägte das Team über Jahre.

Seine letzte Vertragsverlängerung bei Athletic erfolgte 2021. Muniain betonte mehrfach, dass er gerne bis zum Ablauf dieses Vertrags bei Bilbao geblieben wäre und den Verein nie verlassen wollte. In einem seiner letzten Interviews sagte er: „Athletic ist mein Zuhause. Ich wollte immer hier bleiben und Teil dieses Clubs sein, solange ich kann.“

Eigentlich wollte er seine Karriere auch in Bilbao ausklingen lassen. Doch es kam anders, im Sommer 2024 wechselte er doch, trat ein kurzes Gastspiel in Argentinien bei San Lorenzo an.

Mit dem Abschied vom Profifußball, den er Anfang Juni verkündete, und seinem Engagement als Cheftrainer beim spanischen Fünftligisten CD Derio beginnt nun für Muniain ein neues Kapitel: Als Trainer will er seine Erfahrungen und seine Liebe zum Fußball an die nächste Generation weitergeben – immer verbunden mit der Heimat, die ihn geprägt hat.

Marcelo Bielsa als Vorbild

Ein großes Vorbild als Trainer sieht Muniain in Marcelo Bielsa, der von 2011 bis 2013 bei Athletic Bilbao an der Seitenlinie stand. Über Bielsa sagte Muniain:„Ich hatte ihn zwei Saisons lang als Trainer, und die Erfahrung war großartig . Er ist ein Genie, einer der Menschen, die ich kenne, die am meisten über Fußball wissen und diesen Sport am besten analysieren. Ich werde für immer dankbar sein, unter seinen Anweisungen gespielt zu haben.“