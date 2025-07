Ter Stegen: Großer Ärger nach Gespräch mit Flick?

Die Seifenoper um Marc-André ter Stegen schreibt ihren nächsten Akt! Wie unter anderem das spanische Medium Sport berichtet hat, gab es am Freitag ein Treffen zwischen Trainer Hansi Flick und dem langjährigen Stammtorwart.

Hier sei ter Stegen mitgeteilt worden, nicht als Nummer eins in die neue Saison zu gehen. Flick soll dem Deutschen klar gemacht haben, dass mit der Verpflichtung von Joan Garcia von Espanyol Barcelona eine strategische Entscheidung getroffen wurde.

Ter Stegen wohl nicht einmal Ersatztorwart

Garcia habe „das volle Vertrauen des Trainerstabs und der sportlichen Leitung, um in der Startelf zu stehen“, schreibt die Sport . Für den bisherigen Kapitän der Mannschaft ist nach seiner langen Verletzung kein Platz mehr.

Ein weiteres Problem für ter Stegen: Die Barca-Bosse haben jüngst den Vertrag von Wojciech Szczęsny verlängert und vertrauen dem Polen. Er wird als Ersatztorwart in die Saison gehen, weshalb sich der 33-Jährige ganz hinten anstellen muss und nur noch die Nummer drei sein wird.

Ter Stegen soll sehr verärgert sein

Dennoch soll Flick ihn ermutigt haben, in Barcelona zu bleiben und um seinen Platz zu kämpfen. Allerdings wurde ter Stegen auch gesagt, dass der Verein ihm keine Steine in den Weg legen würde, wenn er nun den Klub verlassen will.