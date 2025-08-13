Barca: Klarheit um ter Stegen!

Maximilian Huber 13.08.2025 • 22:16 Uhr Der FC Barcelona gibt bekannt, dass die Verletzung von Marc-André ter Stegen die Kriterien für eine Langzeitverletzung erfüllt. Somit können die Katalanen ihre neue Nummer eins registrieren.

Der FC Barcelona hat bekannt gegeben, dass die Verletzung von Marc-André ter Stegen die Kriterien für eine Langzeitverletzung erfüllt. Dies habe der medizinische Ausschuss der spanischen LaLiga entschieden.

Für die Katalanen hat dies zur Folge, dass Joan García, Barcelonas neue Nummer eins im Tor, für den Spielbetrieb registriert werden kann. Diese wolle der Klub am Donnerstag „unverzüglich“ vornehmen.

Neuer Beschluss ermöglicht Garcia-Registrierung

Ter Stegen hatte vor wenigen Wochen mitgeteilt, dass er aufgrund einer erneuten Rücken-OP mehrere Monate ausfallen wird. Der Deutsche schrieb selbst von einer rund dreimonatigen Ausfallzeit, die die medizinische Kommission von LaLiga nun auf mindestens vier Monate ausweitete.

Dies ermöglicht dem FC Barcelona, bis zu 80 Prozent des Gehalts von ter Stegen für die Registrierung von Garcia freizugeben. Hätte die Kommission die Verletzung des Deutschen kürzer als vier Monate eingestuft, hätte Barca einen umständlicheren Weg gehen müssen, um seine neue Nummer eins für den Ligabetrieb zu registrieren.

