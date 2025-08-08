Barca-Zoff: Ter Stegen veröffentlicht Klarstellung

Felix Kunkel 08.08.2025 • 19:54 Uhr Zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona ist eine Schlammschlacht entbrannt. Jetzt meldet sich der Torhüter selbst zu Wort.

Die Spannungen zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona reißen nicht ab. Nun hat der deutsche Nationalkeeper in einem ausführlichen Statement zu den Spekulationen um seine Person Stellung bezogen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Die letzten Monate waren für mich sowohl körperlich als auch persönlich besonders schwierig“, schrieb der 33-Jährige am Freitagabend in den sozialen Medien und betonte: „In den letzten Wochen wurde viel über mich gesagt – einiges davon völlig unbegründet. Deshalb halte ich es für notwendig, meine Version der Ereignisse respektvoll, aber klar darzulegen.“

Der FC Barcelona hatte kürzlich ein Disziplinarverfahren gegen seinen langjährigen Stammtorhüter eingeleitet und ihm die Kapitänsbinde entzogen. Hintergrund ist ter Stegens angebliche Weigerung, eine Einverständniserklärung im Zusammenhang mit seiner Rückenverletzung zu unterschreiben.

Der Torwart hatte seine Ausfallzeit mit „etwa drei Monaten“ beziffert. Das sorgte für wilde Spekulationen, da Barca nur dann 80 Prozent seines Gehalts zur Registrierung neuer Spieler verwenden kann, wenn ter Stegen mindestens vier Monate ausfällt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ter Stegen verteidigt sich gegen Vorwürfe

Ter Stegen fand nun deutliche Worte: „Die Entscheidung für eine Operation wurde nach Rücksprache mit medizinischen Fachleuten getroffen und vom Verein vollumfänglich genehmigt.“

Er habe öffentlich die Mindestdauer seiner Genesungszeit bekanntgegeben, die ihm „von den renommiertesten Experten und stets in Abstimmung mit dem Klub kommuniziert worden war“.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Einen Zusammenhang zwischen seiner Operation und der Registrierung neuer Spieler wies ter Stegen zurück.

Barca-Keeper wird deutlich: „Unfair und unzutreffend“

Alle Neuverpflichtungen und Vertragsverlängerungen bei den Katalanen seien bereits vor seinem Eingriff abgeschlossen gewesen, er habe zu keinem Zeitpunkt davon ausgehen können, „dass meine unglücklichen Umstände mit der neuen Operation, der ich mich unterziehen musste, für die Registrierung anderer Spieler in Zusammenhang stehen könnte“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Keeper betonte weiter: „Jede andere Interpretation erscheint mir sowohl unfair und unzutreffend.“

Ter Stegen erklärte zudem, dass er während seiner gesamten Karriere stets versucht habe, sich „professionell, respektvoll und engagiert“ gegenüber seinen Vereinen zu verhalten. „Ich empfinde tiefe Zuneigung für den FC Barcelona“, fügte er an: „Mein Engagement für diese Farben bleibt ungebrochen.“

Ter Stegen bietet Kooperation an

Ter Stegen - der sein Statement simultan auf Katalanisch, Englisch und Spanisch veröffentlichte - betont in seinem Text vielfach seine Verbundenheit mit dem Klub und seinen Willen zu einem Dialog mit der Klubführung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der sachliche Tonfall wirkt wie ein bewusster Kontrast zu der aufgeheizten Stimmung um die Personalie, in der Barca von außen schon viele harte Vorwürfe einstecken musste - von der kalkulierten Demontage des langjährigen Leistungsträgers bis zum Mobbing.

Unbeirrt davon signalisiert der ehemalige Gladbacher in aller Deutlichkeit seine Gesprächsbereitschaft. Er vertraue darauf, „dass wir diese Situation durch Dialog und Verantwortungsbewusstsein konstruktiv lösen können“.