FC Barcelona in Not: Müssen jetzt die Frauen büßen?

SPORT1 13.08.2025 • 10:55 Uhr Der FC Barcelona lebt seit Jahren am finanziellen Limit - muss die Frauen-Mannschaft nun dafür büßen?

Seit einigen Jahren folgt beim FC Barcelona nach fast jedem größeren Transfer ein Registrierungs-Theater. Zwar erhielten bis jetzt alle verpflichteten Stars früher oder später auch die Spielerlaubnis, jedoch muss der Verein dafür immer wieder alle Register ziehen, um den Regularien nachzukommen.

Hinzu kommt ein gewaltiger Schuldenberg, der den Klub zunehmend in Schieflage bringt. Präsident Joan Laporta soll laut der Daily Mail nun beschlossen haben, die Frauenmannschaft zu verkleinern, um mehr Mittel für die Männermannschaft freisetzen zu können.

Hintergrund ist eine Regel in LaLiga, nach der die Budgets für die Frauen- und Jugendmannschaften zusammen mit jenem der Männermannschaft in der Bilanz berücksichtigt werden.

Viele Barca-Abgänge - und große Sorgen

Wird die Frauen-Mannschaft nun also geschwächt, um den Männern zu helfen? Die spanische Quelle El Periodico schreibt, dass Jana Fernández den Verein verlassen muss. Die spanische Nationalspielerin, die zu den hoffnungsvollsten Eigengewächsen zählt, soll beim englischen Klub London City Lionesses unterschreiben.

Fernández wäre die 14. Spielerin, die die Blaugrana in diesem Sommer verlässt - während im Gegenzug nur zwei Neuzugänge verpflichtet wurden. Folgerichtig soll es im Team große Zukunftssorgen geben. Geht Fernández, blieben nur noch 17 Spielerinnen übrig.

Im kommenden Sommer laufen zudem neun Verträge - unter anderem von Stars wie Alexia Putellas und Mapi León - aus.

Kürzungen sollen knapp 0,8 Millionen Euro freisetzen

Inwiefern die Kürzungen beim Frauen-Team aber tatsächlich eine größere Auswirkung auf das Männerteam haben, ist unklar. Im Bericht der Daily Mail ist von Ersparnissen in Höhe von 0,68 Millionen Pfund (0,79 Millionen Euro) die Rede.

Bei den Männern wäre das ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die Barcelona-Frauen gehören (noch) zur absoluten Weltspitze. Das Team konnte zuletzt sechsmal in Serie die Meisterschaft gewinnen und stand in den letzten fünf Jahren immer im Champions-League-Finale. 2021, 2023 und 2024 gewannen die Blaugrana den Wettbewerb.