Zoff um ter Stegen: "Die Empörung in der Führungsetage ist groß"

Ter Stegen unterzog sich einer Rücken-OP

Barca-Bosse sagen wohl Treffen ab

Demnach müssen die Barca-Bosse es schaffen, ter Stegen von der Unterschrift zu überzeugen. Dies wird aber vorerst nicht in einem persönlichen Gespräch passieren, denn wie die AS berichtete, war zwar ein Treffen anberaumt, doch es wurde kurzfristig von Vereinsseite abgesagt. „Die Empörung in der Führungsetage ist groß“, heißt es in dem Artikel.