LaLiga: Großes Registrierungs-Chaos vor dem Saisonstart

Daniel Höhn 08.08.2025 • 20:42 Uhr Eine Woche vor dem Start der spanischen LaLiga sind wohl über die Hälfte der Neuzugänge noch nicht bei der Liga registriert.

In der spanischen LaLiga regiert das Chaos, weil eine Woche vor dem Saisonstart offenbar über die Hälfte der Neuzugänge noch nicht registriert werden konnte. Das berichtet die Sportzeitung Marca.

Gehaltsgrenzen, bürokratische Hürden und andere Formalitäten verzögern demnach die offizielle Anmeldung der Neuzugänge.

Prominenteste Beispiele hierfür sind Torwart Joan García und Marcus Rashford vom FC Barcelona. Die Katalanen plagen sich mit finanziellen Sorgen herum. Eventuell könnte der bevorstehende Abgang von Inigo Martínez die Lage etwas entschärfen.

Auch der Zoff um Marc-André ter Stegen spielt hierbei eine Rolle: Sollte der deutsche Keeper eine Einverständniserklärung zu seiner Rückenverletzung unterzeichnen, könnte Barca eventuell 80 Prozent seines Gehalts für die Registrierung neuer Spieler verwenden.

Atlético hat vorbildlich gearbeitet

Weniger kritisch ist die Situation bei Barcas Erzrivale Real Madrid. Dort sind die Neuzugänge Alexander-Arnold, Dean Huijsen und Álvaro Carreras bereits spielberechtigt. Einzig Nachwuchsspieler Franco Mastantuono ist noch nicht registriert, da er noch nicht volljährig ist.

Reals Stadtkonkurrent Atlético Madrid hat indes keinerlei Probleme. Alle sechs Neuzugänge (Baena, Hancko, Cardoso, Almada, Ruggeri, Pubill) sind bereits registriert. Auch bei Juan Musso und Clément Lenglet, die in der vergangenen Saison noch auf Leihbasis für den Klub spielten, ist alles geregelt.

Ein ganz anderes Bild zeichnet sich beim FC Sevilla ab. Der Rekordsieger der Europa League hat bislang nur Juanlu Sánchez, der aus der eigenen Jugend stammt, registriert. Alfon González und Gabriel Suazo stehen weiterhin nicht auf der offiziellen Liste.

Bei Athletic Bilbao, Vierter der Vorsaison, sieht es besser aus. Alle drei Neuverpflichtungen (Jesús Areso, Robert Navarro und Adama Boiro) wurden ordnungsgemäß registriert.

Ähnlich gut gestaltet sich die Situation bei Villarreal. Alberto Moleiro, Santiago Mourino, Tajon Buchanan, Rafa Marín und Cristo Romero stehen von Beginn an zur Verfügung. Nur der zuletzt verpflichtete Thomas Partey wurde noch nicht eingeschrieben.

Lage bei Getafe und Levante besonders kritisch

Besonders kritisch ist die Lage beim FC Getafe. Von zehn Neuzugängen wurde nur einer bei der Liga angemeldet. Dabei ist Coba da Costa ein Nachwuchsspieler des Madrider Vorstadtklubs. Juanmi, Mario Martín, Yvan Neyou, Davinchi, Abdel Abqar, Javi Munoz, Álex Sancris, Kiko Femenía und Adrían Liso warten hingegen noch auf ihre Registrierung.