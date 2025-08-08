SPORT1 08.08.2025 • 07:43 Uhr Der FC Barcelona trennt sich offenbar von einem Leistungsträger - der Transfer kommt quasi aus dem Nichts.

Transfer-Überraschung beim FC Barcelona: Der Abwehrspieler Inigo Martínez steht unmittelbar vor einem Abgang. Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, zieht es den Abwehrchef zu Al-Nassr in Saudi-Arabien.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Mundo Deportivo nannte den bevorstehenden Wechsel „die Überraschung des Transfersommers“. Der Deal kam praktisch aus dem Nichts, Gerüchte hatte es zuvor um den 34-Jährigen kaum gegeben.

Allerdings stand ein Transfer in die Wüste schon im vergangenen Jahr im Raum. Und so einigten sich der Klub und der Spieler bei der jüngsten Vertragsverlängerung im März auf eine Abmachung, die einen Abschied in diesem Sommer ermöglichen sollte.

Keine Ablöse für Barca - und dennoch gute Nachrichten

Und diese Option - Mundo Deportivo sprach von einem „Gentlemen‘s Agreement“ - zog Martinez nun offenbar. Obwohl er noch bis 2026 an die Katalanen gebunden ist, wird er deshalb auch keine Ablöse einbringen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für das finanziell angeschlagene Barca hat der Abgang dennoch einen positiven Aspekt, auch wenn mit Martínez ein absoluter Stammspieler von Bord geht. Bis zu 14 Millionen Euro Gehalt spart der Klub angeblich nun ein - was mehr Spielraum bei der Registrierung der Neuzugänge für den Spielbetrieb bedeuten dürfte.

Auf eine weitere Verpflichtung für die Defensive wird Barcelona verzichten, heißt es in Spanien. Auch ohne Martínez ist die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im Abwehrzentrum noch gut aufgestellt.