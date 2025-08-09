Überraschung bei Real! Talent bekommt legendäre Nummer

SID 09.08.2025 • 06:37 Uhr Endrick wird bei Real Madrid eine große Ehre zuteil. Der Brasilianer übernimmt die Rückennummer neun und ist damit Nachfolger von Mbappé, Ronaldo oder di Stéfano.

Sturmtalent Endrick tritt bei Real Madrid in große Fußstapfen. Der 19 Jahre alte Brasilianer übernimmt bei den Königlichen die Rückennummer „9“ von Superstar Kylian Mbappé.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das teilte der spanische Vizemeister am Freitagabend in den Sozialen Medien mit einem Foto mit. Mbappé hatte nach dem Abschied von Mittelfeldspieler Luka Modric die „10“ übernommen.

Auf Instagram postete Endrick ein Bild von seinem Trikot und schrieb „Gott“ dazu sowie ein Emoji mit betenden Händen.

Endrick hat viele prominente Vorgänger

Er hat prominente Vorgänger. In seiner ersten Saison 2009/10 war Cristiano Ronaldo mit der Rückennummer aufgelaufen, wechselte dann zur „7“. Daraufhin trug Karim Benzema zwölf Jahre die „9“. Auch die brasilianische Ikone Ronaldo oder etwa Klublegende Alfredo di Stéfano liefen mit der Rückennummer auf.

{ "placeholderType": "MREC" }