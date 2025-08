Polen-Legende: Lewandowski ein "Klotz am Bein"!

Jannis Blank 05.08.2025 • 12:16 Uhr Robert Lewandowski steht vor seinem letzten Vertragsjahr beim FC Barcelona – ausgerechnet eine polnische Legende rät ihm nun zum Abschied. Jan Tomaszewski spricht Klartext und empfiehlt einen Wechsel nach Saudi-Arabien.

Die polnische Torwart-Legende Jan Tomaszewski hat Robert Lewandowski öffentlich dazu geraten, den FC Barcelona zu verlassen und nach Saudi-Arabien zu wechseln.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 77-Jährige warnte in einem Interview beim YouTube-Kanal Super Express Sport, dass Lewandowski in der kommenden Saison nur noch als Ersatzspieler zum Einsatz kommen werde.

Nur noch Ersatzspieler?

Tomaszewski äußerte sich deutlich zur sportlichen Zukunft seines Landsmanns: „Robert sollte jetzt seine Karriere in Barcelona beenden und zu einem weniger anspruchsvollen Verein in Saudi-Arabien wechseln, so wie es die besten Fußballer der Welt getan haben.“

Der einstige Nationaltorwart, der selbst 63 Länderspiele für Polen absolvierte, ist überzeugt, dass der 36-jährige Lewandowski nicht mehr auf höchstem Niveau mithalten kann: „Sind wir ehrlich. Es ist das Ende. Robert ist in der Mannschaft nicht sehr beliebt. Die Topspieler spielen ihm nicht zu.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er muss sich bewusst werden, dass er in dieser Saison Ersatzspieler sein wird und gegen müde Gegner zum Einsatz kommen wird. Die Augen wollen, das Gehirn will, aber das Herz lässt es nicht zu“, so Tomaszewski, der mit Polen 1974 WM-Dritter wurde, weiter.

Saudi-Klubs zeigen Interesse

Nicht nur sportlich, auch finanziell wäre ein Wechsel aus Sicht des Torwarts sinnvoll – sowohl für den Spieler als auch für den Verein. „Robert hat den größten Vertrag, und das ist für Barcelona ein Klotz am Bein. Im Falle seines Weggangs würde unglaublich viel Geld freigesetzt werden.“

Tatsächlich berichten spanische Medien wie die Mundo Deportivo, dass mehrere Klubs aus Saudi-Arabien ernsthaft an Lewandowski interessiert seien. Demnach hat sich der Stürmer allerdings nicht zu einem Wechsel entschlossen – er und seine Familie fühlen sich in Katalonien wohl, heißt es aus seinem Umfeld.

Auch die polnische Nationalmannschaft könnte profitieren

Für Tomaszewski hätte ein Wechsel nach Saudi-Arabien auch positive Folgen für die polnische Nationalmannschaft. Weniger Belastung im Vereinsfußball könnte Lewandowski helfen, dort wieder zur Bestform zu finden. Zunächst müsste er jedoch wieder Teil der Mannschaft werden. Nach dem Trainer-Wechsel erscheint das jedoch wieder möglich.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wenn Robert nach Saudi-Arabien wechseln würde, hätte er in der polnischen Nationalmannschaft eine deutlich bessere Position. Warum? Weil ihn nicht jedes Spiel so viel Kraft kosten würde“, erklärte Tomaszewski.

Seine Zahlen sprechen eine andere Sprache

Doch ein Blick auf Lewandowskis vergangene Saison zeigt, dass der Stürmer nach wie vor Leistung bringt. In 52 Pflichtspielen für den FC Barcelona stand er 51-mal in der Startelf und erzielte dabei 42 Tore – davon 34 Einsätze allein in der Liga. Argumente, die aktuell nicht unbedingt für eine Rolle als Einwechselspieler sprechen.