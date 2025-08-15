Star-Berater enthüllt irres Lewandowski-Angebot

SPORT1 15.08.2025 • 07:59 Uhr Robert Lewandowski hätte im vergangenen Sommer für ein unglaubliches Gehalt nach Saudi-Arabien wechseln können. Das verrät Star-Berater Pini Zahavi.

Robert Lewandowski hat im vergangenen Sommer ein Angebot aus Saudi-Arabien mit außergewöhnlich hohem Gehalt abgelehnt. Das verriet sein Berater Pini Zahavi im Gespräch mit der polnischen Zeitung Fakt.

„Vor einem Jahr bekam er ein konkretes Angebot. Man bot ihm über 100 Millionen Euro pro Saison. Pro Saison!“, schilderte der Star-Berater. Lewandowski entschied sich jedoch gegen einen Wechsel in die Wüste. „Er wollte lieber um LaLiga und die Champions League kämpfen. Und er hätte fast beide Ziele erreicht.“

Lewandowski bei Barca noch bis 2026 unter Vertrag

Der Stürmer gewann mit dem FC Barcelona unter Cheftrainer Hansi Flick die spanische Meisterschaft und den spanischen Pokal. In der Champions League scheiterten Lewandowski und die Katalanen im Halbfinale an Inter Mailand.

In Barcelona steht der ehemalige Bayern-Stürmer noch bis 2026 unter Vertrag. In der Vergangenheit wurde Lewandowski unter anderem mit einem Wechsel zu Al-Hilal in Verbindung gebracht.

„Die Vereine in Saudi-Arabien sind überfüllt mit Spielern, die wissen nicht, was sie mit ihnen anfangen sollen. Die Zahl der zugelassenen Ausländer ist begrenzt, was ihre Möglichkeiten einschränkt. Aber Robert wollte dort sowieso nicht spielen“, erklärte Zahavi.