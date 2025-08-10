Ter Stegen: Diese Ansprache wurde mit Spannung erwartet

Felix Kunkel 10.08.2025 • 21:48 Uhr Marc-André ter Stegen absolviert seinen ersten öffentlichen Auftritt in Folge des Streits mit dem FC Barcelona. Dabei bekräftigt er seine Verbundenheit zu den Katalanen.

Nach wochenlangen Turbulenzen hat sich Marc-André ter Stegen mit einer Rede direkt an die Fans des FC Barcelona gewandt.

Der deutsche Nationaltorhüter sprach am Sonntag bei der Mannschaftsvorstellung der Katalanen. Es hat Tradition, dass der Kapitän bei diesem Anlass eine Ansprache hält - vor dem Hintergrund des brisanten Konflikts mit dem Klub wurde der Auftritt ter Stegens aber mit besonderer Spannung erwartet.

Ter Stegen will „nach vorne schauen“

„Ich glaube, dass es wichtig war, die Angelegenheit zwischen dem Verein und mir zu klären, und jetzt ist es an der Zeit, nach vorne zu schauen“, sagte ter Stegen in einer Rede, die er größtenteils vom Blatt ablas.

Ter Stegen sicherte den Neuzugängen der Katalanen seinen Rückhalt zu. „Ich möchte sie willkommen heißen und ihnen meine Unterstützung anbieten, wo immer wir helfen können. Mit diesen Neuzugängen werden wir stärker sein, und ich bin sicher, dass sie sehr gut in diese Mannschaft passen werden“, erklärte er.

Der Keeper zeigte sich aber auch selbstkritisch in Bezug auf die Mannschaftsleistung: „Wir müssen uns in einigen Bereichen verbessern, und wie immer werden wir wieder um alle Trophäen kämpfen. Wir hoffen, dass wir mit eurer Hilfe alle möglichen Titel gewinnen können.“

FC Barcelona: Ter Stegen dankt Hansi Flick

In seiner Rede vor dem Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe gegen Como dankte ter Stegen auch Coach Hansi Flick und dem restlichen Trainerteam. „Vielen Dank an Hansi und seine Mitarbeiter, mit denen wir viel Spaß hatten. Sie haben uns wieder zu sehr erfolgreichem Fußball verholfen. Vielen Dank, Hansi, und vielen Dank an den gesamten Trainerstab“, betonte ter Stegen.

Zum Abschluss bekräftige er noch seine Liebe zum FC Barcelona: „Ich schätze euch, Culers. Es lebe Barca und es lebe Katalonien.“

Spanischen Medien zufolge wurde ter Stegen von den Fans größtenteils mit Applaus empfangen. Aufgrund der noch laufenden Modernisierung des Camp Nou findet die Partie gegen Como im Estadi Johan Cruyff mit 6000 Plätzen statt.

Ter Stegen wieder Kapitän

Zwischen Barca und ter Stegen war zuletzt ein Zoff entbrannt, der vielerorts als Versuch gewertet wurde, den Keeper zu vergraulen und damit einen Neuanfang auf der Keeper-Position einzuleiten.

Zuletzt entzündete sich Ärger um die Kommunikation des Torhüters rund um seine Rücken-OP im Juli zurückführen. Der Klub leitete sogar ein Disziplinarverfahren gegen den Torhüter ein und nahm ihm die Kapitänsbinde weg.