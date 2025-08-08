Bemerkenswerte Barca-Mitteilung! Kehrtwende bei ter Stegen

Felix Kunkel 08.08.2025 • 23:29 Uhr Der FC Barcelona vollzieht bei Marc-André ter Stegen eine Kehrtwende. Der deutsche Nationalkeeper erhält die Kapitänsbinde zurück.

Kehrtwende im Fall Marc-André ter Stegen: Wie der FC Barcelona am Freitagabend um 22.55 Uhr in einem knappen Statement bekannt gab, wird das Disziplinarverfahren gegen den 33-Jährigen eingestellt und der Torhüter erhält mit sofortiger Wirkung die Kapitänsbinde zurück.

Der Grund: Nach Angaben der Katalanen hat ter Stegen nun die Genehmigung unterzeichnet, die es dem Klub ermöglicht, den Verletzungsbericht an die spanische Liga weiterzuleiten.

Wenige Stunden zuvor hatte ter Stegen in einer öffentlichen Erklärung in den sozialen Medien seine Kooperationsbereitschaft deutlich gemacht. „Ich bin uneingeschränkt bereit, mit der Vereinsführung zusammenzuarbeiten, um diese Angelegenheit zu klären und die angeforderte Genehmigung zu erteilen“, erklärte der Schlussmann.

Der FC Barcelona hatte das Disziplinarverfahren gegen seinen langjährigen Stammtorhüter erst am Dienstag eingeleitet. Hintergrund war ter Stegens angebliche Weigerung, die Einverständniserklärung im Zusammenhang mit seiner Rückenverletzung zu unterschreiben.

