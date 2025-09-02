Transfer-Ärger bei BVB-Gegner: Laportes Wechsel zu Bilbao geplatzt

SID 02.09.2025 • 19:50 Uhr Aymeric Laporte sollte nach zähen Verhandlungen zu Athletic Bilbao wechseln. Doch der Transfer platzt, weil Saudi-Klub Al-Nassr eine Panne unterläuft.

Transferärger bei Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Athletic Bilbao: Die Basken waren sich bereits mit Al-Nassr über einen Wechsel des spanischen Europameisters Aymeric Laporte einig gewesen, doch im Transfer Matching System (TMS) des Fußball-Weltverbandes FIFA trug der saudi-arabische Klub die relevanten Daten zu spät ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Transferfenster in Spanien war bereits geschlossen und der ausgehandelte Dreijahresvertrag sowie die Ablöse in Höhe von 8,5 Millionen Euro somit hinfällig. Die Verhandlungen mit Al-Nassr seien kompliziert gewesen und hätten sich lange gezogen, was schließlich zum verspäteten Einreichen der Unterlagen geführt hätte, hieß es in spanischen Medien.

Bilbao hat noch Hoffnung bei Laporte

Noch hat Bilbao die Hoffnung, dass die FIFA oder der spanische Verband RFEF einlenken könnten.

Bilbao hatte Laporte fest als neuen Abwehrchef eingeplant. Der 31-Jährige hatte bereits von 2012 bis 2018 für Bilbao gespielt, anschließend wechselte er zu Manchester City und 2023 zu Al-Nassr.

{ "placeholderType": "MREC" }