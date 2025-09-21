Olmo genial: Barca fliegt zum nächsten Sieg

SPORT1 21.09.2025 • 23:03 Uhr Der FC Barcelona produziert weiter Tore wie am Fließband. Besonders hübsch: Der Führungstreffer, den Dani Olmo mit einem Zuckerpass vorbereitet.

Hansi Flick und der FC Barcelona bleiben in der spanischen La Liga torhungrig.

Der ehemalige Bundestrainer gewann mit den Katalanen am Sonntagabend im Nachwuchsstadion Estadi Johan Cruyff mit 3:0 (2:0) gegen den FC Getafe, nach fünf Spielen hat Barca bereits 16 Tore erzielt und damit mit großem Abstand die meisten der Liga.

Ferran Torres (15./34.) und der frühere Leipziger Dani Olmo (63.) schossen die Flick-Elf bei Dauerregen zum vierten Sieg. Olmo legte den ersten Treffer von Torres mit einem genialen Hackenpass vor.

Unter der Woche war der spanische Meister auch in der Champions League bei Newcastle United (2:1) erfolgreich gestartet.

Mit 13 Punkten liegt Barcelona hinter dem Erzrivalen Real Madrid (15) auf Rang zwei, der zwar sechs Treffer weniger erzielt hat, aber nach Punkten noch makellos ist.