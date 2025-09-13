Flick schimpft! Großer Ärger um Yamal

SPORT1 13.09.2025 • 13:41 Uhr Hansi Flick muss einen empfindlichen Ausfall verkraften - und zeigt mit dem Finger auf Spaniens Nationaltrainer.

Hansi Flick muss einen empfindlichen Ausfall zu beklagen: Lamine Yamal fällt im ersten Spiel des FC Barcelona nach der Länderspielpause aus. Der spanische Nationalspieler laboriert an Problemen am Schambein.

„Er hat trotz Beschwerden für die Nationalmannschaft gespielt“, schimpfte Flick auf einer Pressekonferenz: „Er hat 73 und 79 Minuten mit Beschwerden gespielt, ohne zwischen den Spielen trainiert zu haben. Und das ist keine gute Betreuung der Spieler.“

Einmal mehr ist Flick vom sogenannten „FIFA-Virus“ betroffen und bekommt einen verletzten Spieler zurück - zu seinem großen Ärger.

Flick prangert Problem an

Mit Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente habe er sich nicht ausgetauscht. Wegen fehlender Sprachkenntnisse auf beiden Seiten habe er nur per Textnachricht Kontakt gehabt: „Ich war (National-)Trainer und ich weiß, wie schwierig es ist, aber die Kommunikation muss gut sein.“

