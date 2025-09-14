Kantersieg im Ausweichstadion: Barca fertigt Valencia ab

SID 14.09.2025 • 23:01 Uhr Das Camp Nou ist noch nicht freigegeben, doch auch im Mini-Ausweichstadion hat Barca mit dem FC Valencia keine Mühe.

Hansi Flick und der FC Barcelona haben vor einer ungewohnt kleinen Kulisse einen Kantersieg gefeiert. Der frühere Bundestrainer gewann mit den Katalanen im Ausweichstadion Estadi Johan Cruyff vor nur 6000 Zuschauern in La Liga mit 6:0 (1:0) gegen den FC Valencia. Mit dem dritten Sieg aus den ersten vier Spielen und zehn Punkten bleibt Barca am Spitzenreiter Real Madrid dran (12).

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Doppelpacker Fermín López (29./56.), Raphinha (53./66.) und der frühere Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (76./87.) führten Flicks Mannschaft im ersten Heimspiel der neuen Saison zum klaren Erfolg. Jungstar Lamine Yamal fehlte Flick wegen Leistenproblemen.