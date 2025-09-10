La Liga: Lösung in Barcas Stadion-Dilemma

SPORT1 10.09.2025 • 10:50 Uhr Der FC Barcelona darf sein Heimspiel gegen den FC Valencia noch nicht im umgebauten Camp Nou austragen. Die Ausweichlösung steht nun fest.

Lösung im Stadion-Chaos des FC Barcelona! Die Katalanen werden ihr Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den FC Valencia (ab 21 Uhr im LIVETICKER) im Estadi Johan Cruyff austragen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Stadion befindet sich am Trainingsgelände und hat nur eine Kapazität von 6.000 Zuschauern. Eigentlich schreibt LaLiga vor, dass Stadien in der höchsten spanischen Spielklasse mindestens 8.000 Zuschauer fassen müssen. Doch aufgrund der Ausnahmesituation wurde das kleinere Stadion vorläufig akzeptiert.

So vergibt Barca die Tickets

Bis zuletzt hofften die Barca-Bosse um Präsident Joan Laporta, dass sie die Freigabe von der Stadt bekommen, nach den zweijährigen Umbauarbeiten wieder in ihr legendäres Camp Nou zurückkehren zu können. Doch sie erhielten nicht die erforderlichen Genehmigungen und kassierten eine Absage.

Dies stellt den Verein vor ein neues Problem: Wie findet die Ticketvergabe statt? Barca gab am Dienstagabend bekannt, dass sich alle 16.151 Mitglieder, die in den vergangenen zwei Spielzeiten eine Dauerkarte für das Olympiastadion hatten, um Tickets bewerben dürfen und im Anschluss ein Losverfahren stattfinden wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

Olympiastadion wegen Konzert besetzt

In den vergangenen beiden Jahren musste Barcelona wegen der Umbauarbeiten des Camp Nou ins ungeliebte Olympiastadion ausweichen.