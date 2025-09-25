La Liga: Ter Stegens Nachfolger García patzt übel

Joan García ist beim Ligaspiel des FC Barcelona gegen Real Oviedo (JETZT im LIVETICKER) ein folgenschwerer Patzer unterlaufen.
Ter Stegens Nachfolger patzt übel
Der Nachfolger von Marc-André ter Stegen verließ in der 33. Minute seinen Kasten, um eine gefährliche Situation zu entschärfen.
La Liga: Patzer von García eiskalt bestraft
Nach zwei Ballkontakten spielte García allerdings einen verheerenden Fehlpass zu Alberto Reina, der die Gelegenheit eiskalt ausnutzte und den Ball aus circa 40 Metern ins leere Tor schoss.
Die Nummer 1 im Barca-Tor sprintete zwar noch zurück, musste aber mit ansehen, wie der Ball im Tor einschlug.
Durch den Patzer lag die Mannschaft von Hansi Flick zur Halbzeit mit 0:1 zurück. Eric García glich in der 56. Minute aus. Der eingewechselte Robert Lewandowski traf in der 70. Minute zum 2:1.
Ein „sehr schwerer Fehler“
Die spanische Zeitung Marca schrieb in Bezug auf García von einem „sehr schweren Fehler“ des Torhüters.
García wechselte im Sommer für 25 Millionen Euro von Ligakonkurrent Espanyol zu den Katalanen. Lange Zeit gab es Probleme bei der Registrierung, bis der Spanier schließlich anstelle von ter Stegen gemeldet wurde.