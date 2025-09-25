Newsticker
La Liga: Ter Stegens Nachfolger García patzt übel

Ter Stegens Nachfolger patzt übel

Julius Schamburg
Joan García unterläuft ein folgenschwerer Patzer. Der Torhüter des FC Barcelona bringt seine Mannschaft in Bedrängnis - der Fehler wird eiskalt bestraft.

Joan García ist beim Ligaspiel des FC Barcelona gegen Real Oviedo (JETZT im LIVETICKER) ein folgenschwerer Patzer unterlaufen.

Der Nachfolger von Marc-André ter Stegen verließ in der 33. Minute seinen Kasten, um eine gefährliche Situation zu entschärfen.

La Liga: Patzer von García eiskalt bestraft

Nach zwei Ballkontakten spielte García allerdings einen verheerenden Fehlpass zu Alberto Reina, der die Gelegenheit eiskalt ausnutzte und den Ball aus circa 40 Metern ins leere Tor schoss.

Die Nummer 1 im Barca-Tor sprintete zwar noch zurück, musste aber mit ansehen, wie der Ball im Tor einschlug.

Durch den Patzer lag die Mannschaft von Hansi Flick zur Halbzeit mit 0:1 zurück. Eric García glich in der 56. Minute aus. Der eingewechselte Robert Lewandowski traf in der 70. Minute zum 2:1.

Ein „sehr schwerer Fehler“

Die spanische Zeitung Marca schrieb in Bezug auf García von einem „sehr schweren Fehler“ des Torhüters.

García wechselte im Sommer für 25 Millionen Euro von Ligakonkurrent Espanyol zu den Katalanen. Lange Zeit gab es Probleme bei der Registrierung, bis der Spanier schließlich anstelle von ter Stegen gemeldet wurde.

Der deutsche Nationalkeeper fällt aufgrund einer Rückenverletzung noch bis auf Weiteres aus.

