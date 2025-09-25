La Liga: Ter Stegens Nachfolger García patzt übel

Julius Schamburg 25.09.2025 • 22:37 Uhr Joan García unterläuft ein folgenschwerer Patzer. Der Torhüter des FC Barcelona bringt seine Mannschaft in Bedrängnis - der Fehler wird eiskalt bestraft.

Der Nachfolger von Marc-André ter Stegen verließ in der 33. Minute seinen Kasten, um eine gefährliche Situation zu entschärfen.

La Liga: Patzer von García eiskalt bestraft

Nach zwei Ballkontakten spielte García allerdings einen verheerenden Fehlpass zu Alberto Reina, der die Gelegenheit eiskalt ausnutzte und den Ball aus circa 40 Metern ins leere Tor schoss.

Die Nummer 1 im Barca-Tor sprintete zwar noch zurück, musste aber mit ansehen, wie der Ball im Tor einschlug.

Durch den Patzer lag die Mannschaft von Hansi Flick zur Halbzeit mit 0:1 zurück. Eric García glich in der 56. Minute aus. Der eingewechselte Robert Lewandowski traf in der 70. Minute zum 2:1.

Ein „sehr schwerer Fehler“

Die spanische Zeitung Marca schrieb in Bezug auf García von einem „sehr schweren Fehler“ des Torhüters.