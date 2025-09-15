Lag es am Bett? Lewandowski nennt kuriosen Grund für Probleme

Luca Utz 15.09.2025 • 10:58 Uhr Stürmer-Star Robert Lewandowski spricht über seine Verletzung in der Saisonvorbereitung. Dabei führt er eine kuriose Begründung für die Probleme an.

Robert Lewandowski hat sich im Gespräch mit der Times zu den Gründen für seine Verletzung in der Saisonvorbereitung geäußert - und dabei Kurioses offenbart.

Der Stürmer führte seine muskulären Probleme auf die Reisestrapazen im Rahmen der Saisonvorbereitung des FC Barcelona zurück.

Die Probleme seien durch die Belastung seiner Nerven im Bein zustande gekommen, welche von „zu vielen Reisen und Busfahrten“ auf der Sommer-Tour der Katalanen in Südkorea kam, erklärte Lewandowski.

Unbequemes Bett schuld an Lewandowskis Problemen?

Zudem sei sein Bett auf der Reise unbequem gewesen, weswegen er „zwei Stunden lang nicht schlafen konnte“. Als Resultat gab Lewandowski an, dass seine Muskeln müde waren.

Die Times attestierte dem 37-Jährige in ihrem Artikel „ein forensisches Interesse an seiner Biologie und Genesung“.

Der ehemalige Stürmer-Star des FC Bayern und des BVB fiel im August insgesamt für zwei Wochen aus und startete dadurch mit Verspätung in die Saison. Zu Beginn seines letzten Vertragsjahrs in Barcelona muss er sich daher mit einer Jokerrolle zufriedengeben.