Nächste Aufregung um Real-Star Vinícius

SPORT1 25.09.2025 • 07:54 Uhr Bei Real Madrid sorgt Stürmer Vinícius Júnior wieder einmal für Aufsehen - und das nicht sportlich.

Real-Profi Vinícius Júnior ist schon seit geraumer Zeit dafür bekannt, auf dem Fußballfeld zu provozieren und zu polarisieren - so nun wieder geschehen in der spanischen Liga.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Dienstagabend siegten die Königlichen gegen Levante mit 4:1, für Gesprächsstoff sorgte dabei aber wieder einmal der Offensivspieler, der vom gegnerischen Kapitän Unai Elgezabal heftige Kritik einstecken musste.

„Ich möchte kein Öl ins Feuer gießen, aber es ist wahr, dass nicht nur wir selbst, sondern auch die Fans und die Mannscahft, die wir vertreten, respektlos behandelt werden“, sagte er im Interview bei Cadena SER.

„Wir sind auch Menschen und müssen sagen, dass es genug ist. Ich weiß, dass [Vinícius] ein Spieler mit viel Potenzial ist, aber es gibt bestimmte Situationen, die ich als Mensch nicht durchgehen lassen kann.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Scharfe Kritik an Vinícius

Ohne eine spezielle Situation heranzuziehen, fuhr der Sportler fort: „Ich denke, ich verteidige und vermittle Werte, so dass man manchmal sagen muss, dass es genug ist. Es war nicht der richtige Zeitpunkt dafür; für mich war es unangebracht. Ich möchte nicht mehr daraus machen, weil es unnötig ist, aber ich verteidige meine Leute. Das ist alles, was ich sagen kann.“

Was aber hatte sich zugetragen? Nach dem Ende der Partie tauchten in den sozialen Netzwerken Bilder aus der 64. Spielminute auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte Real-Star Kylian Mbappé die Chance, einen Elfmeter zu verwandeln.

Am Rande des Sechzehnmeterraums fasste Vinícius Levante-Kapitän Elgezabal ins Gesicht. Was zwischen beiden gesagt wurde, und ob diese Szene der Auslöser für die Aussagen gewesen ist, ist derweil unklar.

Übrigens: Es war nicht der erste Aufreger rund um den Brasilianer. Bereits im vorherigen Liga-Spiel gegen Espanyol verschwand der Sportler nach seiner Auswechslung wütend in der Kabine.

{ "placeholderType": "MREC" }