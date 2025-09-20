Real-Ärger um Alonso und Vinícius!

Philipp Heinemann 20.09.2025 • 22:05 Uhr Bei Real Madrid läuft es eigentlich bestens. Doch ein Superstar sorgt für unschöne Misstöne, weil er mit Entscheidungen von Xabi Alonso nicht einverstanden ist.

Real Madrid fährt in La Liga einen Sieg nach dem anderen ein. Unter Trainer Xabi Alonso stehen die Königlichen nach fünf Partien mit maximaler Punkteausbeute an der Tabellenspitze. Auch gegen Espanyol Barcelona präsentierte sich sein Team souverän - und doch gibt es Ärger.

In den spanischen Medien sorgte nach dem 2:0 im Bernabéu vor allem eine Szene in der 77. Minute für Aufsehen. Alonso wechselte Superstar Vinícius Júnior aus und ersetzte ihn durch Rodrygo.

„Es gibt Ärger: Vinícius protestiert gegen seine Auswechslung“, titelte die Sportzeitung As zu den Szenen, die sich nach der Entscheidung des Trainers abspielten.

Vinícius bei Madrid nicht mehr unantastbar?

Vinícius soll sich zwar letztlich mit Alonso abgeklatscht haben, allerdings auch eine Wasserflasche zu Boden geworfen und theatralisch mit den Armen gestikuliert haben. Einen glücklichen Eindruck machte er auf keinen Fall.

Die As schrieb von einer „öffentlich werdenden Kluft“ zwischen dem Brasilianer und seinem spanischen Coach. Unter der Woche hatte Alonso „Viní“ in der Champions League gegen Marseille (2:1) bereits auf die Bank verbannt.

Bei einigen spanischen Medien wird darüber spekuliert, dass sich Vinícius‘ Rolle in Madrid nachhaltig verändert haben könnte. Während Kylian Mbappé derzeit über jeden Zweifel erhaben ist, scheint der frühere Sieggarant nicht mehr unantastbar zu sein.

Alonso spielt Vorfall herunter

„Er weiß nicht, wie der damit umgehen soll“, meinte der Journalist und Experte Antón Meana bei Cadena Ser.

Alonso spielte den Vorfall derweil herunter. Vinícius habe nur das Tor gefehlt, sagte der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen.

