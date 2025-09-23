Stadion-Theater beim FC Barcelona geht weiter

SID 23.09.2025 • 19:40 Uhr Die Rückkehr des FC Barcelona ins Camp Nou verzögert sich weiter. Grund sind nun Sicherheitsbedenken.

Die Hängepartie um das Camp Nou geht in die nächste Runde, der FC Barcelona muss weiter auf die Rückkehr in sein saniertes Stadion warten. Am Dienstag lehnte der Stadtrat einen erneuten Antrag auf die notwendige Nutzungsgenehmigung des spanischen Fußballmeisters ab, Grund dafür sind Sicherheitsbedenken.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Derzeit arbeitet der Verein an den neuen Änderungen, die der Stadtrat heute bekannt gegeben hat“, teilte Barcelona am Dienstag in einer Stellungnahme mit. Wie die Feuerwehr der Stadt erklärte, gebe es unter anderem Probleme mit den Fluchtwegen und anderen Sicherheitsaspekten.

Camp Nou sollte eigentlich 2024 fertig werden

Eigentlich wollte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Sonntag (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) den Ligakonkurrenten Real Sociedad mit einer verminderten Kapazität von 27.000 Zuschauern in seiner Heimstätte empfangen, nun müssen die Katalanen erneut ins Olympiastadion umziehen. Auch im Trainingsstadion Johan Cruyff spielten die Blaugrana in der aktuellen Saison bereits vor lediglich 6000 Fans.

Der Stadtrat müsse „die Sicherheit aller garantieren, die das Stadion besuchen wollen – das hat Priorität“, betonte Laia Bonet, stellvertretende Bürgermeisterin von Barcelona. Sobald alle Fragen geklärt seien, werde der Rat „keinen Monat und keine Minute länger brauchen, um die erste Nutzungsgenehmigung zu erteilen“, so Bonet.

{ "placeholderType": "MREC" }