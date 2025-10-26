Bellingham brilliert im Clásico und schreibt Geschichte

Vincent Wuttke 26.10.2025 • 17:40 Uhr Jude Bellingham liefert gegen Barcelona ein starkes Spiel ab und wird von Sami Khedira gefeiert.

Jude Bellingham ist endgültig zurück! Der Engländer drückte dem Clásico gegen den FC Barcelona in der ersten Hälfte seinen Stempel auf und wurde dafür von Sami Khedira gefeiert.

Zunächst bereitete Bellingham die Führung durch Kylian Mbappé perfekt vor (22.). Der Ex-Dortmunder spielte einen Pass genau in die Schnittstelle. Mbappé tauchte so völlig frei vor Keeper Wojciech Szczesny auf und schob die Kugel ins lange Eck.

DAZN-Experte Khedira war aufgrund der Vorlage kaum zu halten und schwärmte: „Gutes Positionsspiel sehen wir hier. Camavinga macht die Mitte auf mit seinem Lauf. Und wow, was für ein perfekt getimter Pass von Bellingham! Kalt, kälter, Kylian Mbappé. Das ist auch perfekt abgeschlossen und ein Frühstück für ihn. Aber dieser Ball ist ja perfekt von Bellingham. Er kommt wieder zur Topform oder ist es schon wieder. Das sind Unterschiedspieler, Weltklassespieler.“

Bellingham? „Einer der besten Mittelfeldspieler der Welt“

Doch damit nicht genug: Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Fermín López (38.) war erneut Bellingham im Fokus. Der Engländer drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (43.) - und wieder war Khedira voll des Lobes.

„Bellingham ist der, der sich bedanken darf. Ein herausragendes Spiel. Nicht eingeladen bei der englischen Nationalmannschaft, aber hier mit dem tollen Pass und dem Tor. Er hat eine Präsenz, er hat eine Aura, eine Körperlichkeit, eine Physis, eine Technik. Und wenn er kapiert, dass zwischen seinen zwei Ohren ein funktionierendes System ist, dann ist er einer der besten Mittelfeldspieler der Welt und unverzichtbar für Real Madrid“, kommentierte Khedira.

Bellingham schreibt Geschichte

Mit seinem Auftritt schrieb Bellingham sogar Geschichte. Denn mit 22 Jahren und 119 Tagen ist er nun der jüngste Madrilene im 21. Jahrhundert, der in einem Duell mit Erzfeind Barca ein Tor erzielte als auch eine Vorlage gab. Damit übertraf er den Rekord von Vinícius Júnior in der Copa del Rey im April 2023 (22 Jahre, 267 Tage).

Für den Bellingham setzt sich damit ein starker Aufwärtstrend fort. Nach seiner langfristigen Schulterverletzung und der Nichtnominierung bei der englischen Nationalmannschaft befindet sich Bellingham wieder in bester Form.