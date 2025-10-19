Ex-Real-Profi Drenthe erleidet Schlaganfall

Johannes Vehren 19.10.2025 • 23:02 Uhr Royston Drenthe wird wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige spielte während seiner Karriere unter anderem für Real Madrid.

Sorgen um Royston Drenthe! Der Ex-Profi von Real Madrid wurde aufgrund eines Schlaganfalls ins Krankenhaus eingeliefert.

Das gab der FC De Rebellen, ein Veteranen-Team ehemaliger niederländischer und belgischer Fußballer, am Sonntag bekannt.

Drenthes Familie bittet um Privatsphäre

Die Mannschaft teilte mit, dass Drenthe den Schlaganfall am vergangenen Freitag erlitten habe. „Er wird gut versorgt und ist in besten Händen“, schrieb das Veteranen-Team, zu dem der Niederländer gehört.

„Das Team und alle Beteiligten hoffen auf eine schnelle Genesung. Roystons Familie bittet in dieser Zeit um Ruhe und Privatsphäre, damit sie ihm die nötige Unterstützung und den Freiraum für seine Genesung geben können“, hieß es in dem Statement.

2007 Wechsel zu Real Madrid

Im Jahr 2023 beendete der 38-Jährige seine Karriere. Er wurde in der Jugend von Feyenoord Rotterdam ausgebildet und wechselte 2007 für rund 14 Millionen Euro zu Real Madrid. Dort konnte sich der Flügelspieler aber nie durchsetzen.