Vom Real-Megatalent zum Rapper: Die Geschichte eines Gescheiterten

Royston Drenthe hat in seiner fußball erischen Karriere sehr viel erlebt und für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Immer wieder fiel er mehr durch sein Fehlverhalten und die kuriosesten Geschichten auf als durch seine sportlichen Leistungen. Dabei hatte der 36-Jährige das Talent für so viel mehr.

Real-Wechsel war der Anfang vom Ende

In der Saison 2006/07 machte der ehemalige Profi seine erste Saison in der ersten Mannschaft von Rotterdam. Anschließend wechselte er für stolze 14 Millionen Euro zu Real Madrid. Was sich nach dem Beginn einer großen Karriere anhört, war in Wirklichkeit der Anfang vom Ende.