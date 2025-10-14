FC Barcelona verkündet bittere Lewandowski-Nachricht

Hiobsbotschaft für Robert Lewandowski und den FC Barcelona: Wie die Katalanen mitteilten, fällt der Stürmerstar vorerst aus.
Barca vermeldet Lewandowski-Schock
Lewandowski zog sich demnach einen Muskelriss im Bizeps femoris im linken Oberschenkel zu. Zur Ausfallzeit machte sein Klub keine Angaben, der 37-Jährige dürfte aber einige Wochen fehlen.
Lewandowski verpasst Clásico gegen Real Madrid
Spanische Medien rechnen mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen.
Damit dürfte der frühere Bayern- und BVB-Star unter anderem den Clásico gegen Erzrivale Real Madrid Ende Oktober verpassen.
Lewandowski sei „ein weiteres Opfer des FIFA-Virus“, schrieb Mundo Deportivo. Der stand noch am Sonntag für die polnische Nationalmannschaft 90 Minuten auf dem Platz, beim 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Litauen traf er zum Endstand.
Bericht um Lewandowski-Zukunft sorgt für Aufsehen
Sein Ausfall trifft die ohnehin gebeutelten Katalanen hart. Zuletzt vermeldete Barca auch die Ausfälle von Dani Olmo und Ferran Torres, die sich beide bei ihrem Aufenthalt bei der spanischen Nationalmannschaft verletzten. Zudem fehlen die Langzeitverletzten Marc-André ter Stegen, Gavi und Joan Garcia.
Am Wochenende sorgte in Bezug auf Lewandowski ein Bericht zu seiner Zukunft für Aufsehen. Laut der Zeitung Sport soll das Aus des Stürmers bei den Katalanen besiegelt sein. Er soll demnach keinen neuen Vertrag bekommen. Sein Arbeitspapier läuft am Saisonende aus.