La Liga: Barcelona gibt Olmo-Diagnose bekannt

Barca-Star Dani Olmo hat sich während seines Aufenthalts bei der spanischen Nationalmannschaft nicht so schwerwiegend verletzt wie zunächst angenommen.
Barcelona gibt Olmo-Diagnose bekannt
Der FC Barcelona muss auf unbestimmte Zeit auf Dani Olmo verzichten. Erkenntnisse aus den ersten Untersuchungen stimmen die Katalanen allerdings positiv.
Die Katalanen gaben am Montag bekannt, dass sich Olmo eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen habe, das Bindegewebe dabei aber nicht beschädigt wurde. Wie lange Olmo genau ausfallen wird, ist allerdings nicht bekannt.
Rückkehr bis zum Clásico?
Zunächst hatte es im Lager des FCB große Sorgen gegeben, dass sich der Ex-Profi von RB Leipzig einen größeren Riss in der Muskulatur zugezogen haben könnte.
Barca hofft nun auf eine Rückkehr vor dem 26. Oktober - dann steigt in Madrid der Clásico zwischen Real und Barcelona (ab 16.15 Uhr im SPORT1-Liveticker).
Auch Angreifer Ferran Torres zog sich während des Aufenthalts bei der spanischen Nationalmannschaft eine Verletzung zu und musste vorzeitig abreisen.