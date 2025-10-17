"Ich verstehe diese Verletzung nicht": Wirbel um Lewandowski-Verletzung

Annabella Aulinger 17.10.2025 • 15:45 Uhr Robert Lewandowskis verletzungsbedingter Ausfall sorgt nicht nur bei den Katalanen für Aufsehen. Auch Polen-Nationaltrainer Jan Urban zeigt sich irritiert.

Robert Lewandowski hat sich jüngst im WM-Qualifikationsspiel gegen Litauen am linken Oberschenkel verletzt - zum Ärger des FC Barcelona, wie spanische Medien berichten.

Der Radiosender COPE lud Polens Nationaltrainer Jan Urban sogar extra ein, um den Ausfall des Stürmers gut eine Woche vor dem Clásico zu erklären. Und dieser beteuerte, dass ihm Lewandowskis Blessur ein komplettes Rätsel sei.

„Ich bin von Roberts Verletzung überrascht. Es stimmt, dass er etwas gespürt hat, aber für mich ist es mit einem muskulären Riss unmöglich zu spielen. Man kann damit nicht mit hoher Geschwindigkeit laufen, ich verstehe das nicht“, sagte Urban.

Lewandowski sollte die Hand heben

Lewandowski fällt mit einem Muskelriss im Bizeps femoris vorerst aus, offizielle Angaben gibt es zur Dauer der Zwangspause nicht.

In der WM-Qualifikation zwischen Polen und Litauen fühlte sich Lewandowski zur Halbzeit-Pause bereits unwohl, entschied sich jedoch für einen Verbleib auf dem Platz.

“Es stimmt, dass er etwas gespürt hat, und wir hatten mit dem Arzt vereinbart, dass Robert, wenn er etwas spürt, die Hand habt und ich ihn auswechsle. Aber er hielt ohne Probleme bis zum Ende durch”, so Urban.

Auch vor der Partie habe sich eine Verletzung des 37-Jährigen nicht angedeutet: “Er war in perfekter Verfassung. Er hat nicht gegen Neuseeland gespielt, weil wir das so entschieden haben. Wir wollten anderen Spielern eine Chance geben.”

Barca-Star nicht nur im Clásico raus?

Im Clásico gegen Real Madrid Ende Oktober wird der Stürmer vermutlich in der Startelf der Katalanen fehlen. Berichten zufolge könnte er vier bis fünf Wochen lang ausfallen.

Auch diese Prognose stößt bei Urban derweil auf Unverständnis. Er erwartet den Stürmer früher zurück, auch wenn er sich nicht in ärztliche Dinge einmischen wolle.