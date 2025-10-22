La Liga: Trainer tobt nach Miami-Absage: "Absolut respektlos"

Maximilian Huber 22.10.2025 • 10:55 Uhr Das LaLiga-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Villarreal findet nicht wie geplant in Miami statt. Dass die spanische Liga dies während des Champions-League-Spiels zwischen Villarreal und Manchester City verkündet, lässt Trainer Marcelino wüten.

Villarreal-Cheftrainer Marcelino hat auf die Absage des LaLiga-Spiels seiner Mannschaft gegen den FC Barcelona in Miami reagiert und dabei heftige Worte gewählt.

Vor allem der Zeitpunkt der Bekanntgabe, nämlich während des Champions-League-Spiels zwischen den Spaniern und Manchester City (0:2), störte den 60-Jährigen massiv. „Ich halte es für absolut respektlos, in der Halbzeitpause eines Spiels eine Mitteilung über etwas zu machen, das geplant war und dann nicht stattfindet“, polterte Marcelino nach dem Spiel.

Der Spanier fügte an: „Ich halte das für respektlos gegenüber den Verantwortlichen von Villarreal, dem Verein, den Profis und den Fans. Der Verein wird eine offizielle Stellungnahme zu seiner Meinung abgeben. Das ist meine Meinung dazu.“

Kritik und Proteste stoppen LaLiga-Pläne

Nach Protesten von Spielern und Fans findet das umstrittene Spiel zwischen Barcelona und Villarreal nun doch nicht wie geplant in Miami statt.

Spaniens LaLiga gab den Plan, das Meisterschaftsspiel am 20. Dezember in den USA auszutragen, am Dienstag auf - aufgrund der in Spanien entstandenen „Unsicherheit“

Am ersten Spiel einer europäischen Liga im Ausland hatte es heftige Kritik gegeben, sowohl von den Fans, als auch von den Spielern. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte nur „widerstrebend“ und „ausnahmsweise“ zugestimmt.

Den gleichen Antrag hatte auch die italienische Serie A für das Spiel zwischen der AC Mailand und Como 1907 gestellt. Aufgrund der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele im San Siro zwei Tage zuvor soll die Partie am 8. Februar im australischen Perth ausgetragen werden.

-----