Liverpool-Legende versteht es noch immer nicht

Johannes Vehren 08.10.2025 • 14:39 Uhr Trent Alexander-Arnold wechselte im Sommer vom FC Liverpool zu Real Madrid. Reds-Legende Steven Gerrard hat das noch immer nicht verwunden.

Trent Alexander-Arnold kommt bei Real Madrid noch nicht richtig in Fahrt. Sein Wechsel im vergangenen Sommer von seinem Jugendklub FC Liverpool zu den Königlichen sorgte für viel Aufsehen und Aufregung - so auch Reds-Legende Steven Gerrard hat den Abschied noch nicht verwunden.

„Ich hätte das nicht getan“, sagte der ehemalige Liverpool-Kapitän im Podcast Rio Ferdinand Presents und fügte hinzu: „Ich denke einfach, dass er ein großes Risiko eingegangen ist.“

„Dieses Risiko lebt er jetzt“

Seiner Meinung nach sei Alexander-Arnold ein extrem guter Fußballer sowie einer der besten Passgeber, den er je gesehen habe. Der Außenverteidiger könne sich daher ohne Probleme mit den englischen Legenden David Beckham und Paul Scholes messen, so Gerrard.

Dennoch betonte der 45-Jährige: „Liverpool zu verlassen, obwohl er in seinen besten Jahren ist und einen neuen Vertrag angeboten bekam, war ein Risiko. Dieses Risiko lebt er jetzt. Ich hoffe, dass es für ihn gut ausgeht, denn ich mag den Jungen wirklich sehr.“

Gleichzeitig versuchte Gerrard, der nach seiner vergangenen Trainerstation bei Al-Ettifaq seit Januar vereinslos ist, sich in den englischen Nationalspieler hinzuversetzen und die Liverpool-Brille abzunehmen.

„Jeder Spieler bekommt den Kopf verdreht, wenn Barcelona und Real Madrid sich melden“, erklärte der ehemalige Mittelfeldspieler und verriet aus eigener Erfahrung: „Real Madrid hat mich mit José Mourinho ernsthaft umworben und es hat mich beeindruckt.“

„Was machst du da?“

Gerrard stellte klar, dass die Real ein riesiger Verein sei und er Alexander-Arnold verstehen könne - zumal mit Jude Bellingham auch sein bester Freund in Madrid spielen würde.

„Vielleicht will er sich selbst herausfordern. Er hat bei Liverpool alles gewonnen. Ein Teil von mir versteht das also wirklich“, gestand Gerrard.

