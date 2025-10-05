Lewandowski verschießt Elfmeter: Barca kassiert üble Klatsche

Trainer Hansi Flick hat mit dem spanischen Fußballmeister FC Barcelona die Tabellenführung in La Liga verloren. Die Katalanen kassierten beim FC Sevilla nach einer schwachen Vorstellung durch ein 1:4 (1:2) die erste Liganiederlage der Saison und liegen nun zwei Punkte hinter Rekordmeister Real Madrid. Die Königlichen hatten am Samstag mit einem 3:1-Heimsieg gegen den FC Villarreal vorgelegt.
Barca kassiert üble Klatsche
Der FC Barcelona verliert mit einer schwachen Vorstellung die Tabellenführung. Robert Lewandowski vergibt die Riesenchance zum Ausgleich.
Ohne den verletzten Ausnahmekönner Lamine Yamal fehlte es Barca an Kreativität und Durchschlagskraft, Alexis Sanchez (13.) per Elfmeter und Isaac (37.) brachten Sevilla verdient mit 2:0 in Führung. Der Anschluss durch Marcus Rashford (47.+7) kurz vor der Pause fiel aus dem Nichts.
Lewandowski scheitert vom Punkt
In der zweiten Halbzeit bot sich Robert Lewandowski die Riesenchance zum Ausgleich - doch der Pole schoss einen Foulelfmeter links am Tor vorbei (76.). Sevillas José Angel Carmona (90.) und Akor Adams (90.+6) sorgten für die Entscheidung.
Für Barca ist es die zweite Niederlage innerhalb weniger Tage: Erst am Mittwoch hatten die Katalanen auf bittere Weise gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (1:2) in der Champions League verloren.