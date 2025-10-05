Lewandowski verschießt Elfmeter: Barca kassiert üble Klatsche

SID 05.10.2025 • 18:27 Uhr Der FC Barcelona verliert mit einer schwachen Vorstellung die Tabellenführung. Robert Lewandowski vergibt die Riesenchance zum Ausgleich.

Trainer Hansi Flick hat mit dem spanischen Fußballmeister FC Barcelona die Tabellenführung in La Liga verloren. Die Katalanen kassierten beim FC Sevilla nach einer schwachen Vorstellung durch ein 1:4 (1:2) die erste Liganiederlage der Saison und liegen nun zwei Punkte hinter Rekordmeister Real Madrid. Die Königlichen hatten am Samstag mit einem 3:1-Heimsieg gegen den FC Villarreal vorgelegt.

Ohne den verletzten Ausnahmekönner Lamine Yamal fehlte es Barca an Kreativität und Durchschlagskraft, Alexis Sanchez (13.) per Elfmeter und Isaac (37.) brachten Sevilla verdient mit 2:0 in Führung. Der Anschluss durch Marcus Rashford (47.+7) kurz vor der Pause fiel aus dem Nichts.

Lewandowski scheitert vom Punkt

In der zweiten Halbzeit bot sich Robert Lewandowski die Riesenchance zum Ausgleich - doch der Pole schoss einen Foulelfmeter links am Tor vorbei (76.). Sevillas José Angel Carmona (90.) und Akor Adams (90.+6) sorgten für die Entscheidung.