Clásico in Gefahr! Lamine Yamal erneut verletzt

SID 03.10.2025 • 17:30 Uhr Lamine Yamal fehlt Spanien in der WM-Quali, auch der Clásico ist in Gefahr. Spaniens Nationaltrainer reagiert zudem auf die Kritik von Hansi Flick.

Starspieler Lamine Yamal wird dem FC Barcelona mit Leistenproblemen vorerst erneut fehlen. Das gab der spanische Meister am Freitag bekannt.

Demnach seien die Schmerzen im Schambereich, wegen denen Yamal schon nach der Länderspielpause im September aussetzen musste, nach dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain (1:2) wieder aufgetreten.

Yamal, der gegen PSG erstmals seit August wieder in der Startelf stand, werde erneut „zwei bis drei Wochen“ pausieren müssen.

FC Barcelona: Yamal fällt erneut aus

Der 18-Jährige wird damit das LaLiga-Auswärtsspiel der Katalanen am Sonntag beim FC Sevilla und auch die WM-Qualifikationsspiele mit Spanien gegen Georgien und Bulgarien verpassen. In Gefahr ist zudem der Clásico am 26. Oktober gegen Real Madrid.

Barca-Trainer Hansi Flick hatte schon im September verärgert auf den Ausfall seines Jungstars reagiert und dabei Nationaltrainer Luis de la Fuente kritisiert. Dieser hatte Yamal damals trotz Schmerzen berufen und ihm trotz deutlicher Siege lange Einsatzzeiten gegeben.

„Das ist keine Rücksichtnahme auf die Spieler“, sagte Flick, der zudem seinen Austausch mit de la Fuente bemängelte: „Vielleicht liegt es einfach daran, dass mein Spanisch nicht gut ist und sein Englisch nicht gut. Die Kommunikation könnte besser sein.“

Flick? Spaniens Nationalcoach wird deutlich

De la Fuente betonte am Freitag, es gebe „keinen Konflikt mit Flick. Ich war einfach überrascht von diesen Aussagen, weil er selbst Nationaltrainer war und ich dachte, er hätte dieses Einfühlungsvermögen“, sagte der 64-Jährige im Rahmen der Kaderbekanntgabe.